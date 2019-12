Polizei Bochum

Nächtliche Flucht durch Wattenscheid - Zwei Männer festgenommen!

Am heutigen 19. Dezember, gegen 1.10 Uhr, stellten Polizeibeamte auf dem Supermarktparkplatz an Ottostraße in Wattenscheid ein verdächtiges, mit zwei Personen besetztes Auto fest.

Noch bevor es zur Kontrolle kam, verließ der Wagen mit hohem Tempo die Örtlichkeit.

Trotz Anhaltesignal und Blaulicht flüchteten die beiden Männer in einer rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise über die Steeler- und Berliner Straße bis zur Fritz-Reuter-Straße. Hier steuerte der Fahrer den Pkw gegen einen Begrenzungspfahl.

Danach flüchtete das Duo zu Fuß, konnte aber wenig später am Wattenscheider Bahnhof gestellt und festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw und dessen Kennzeichen im November gestohlen worden sind.

Im Auto fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug sowie Betäubungsmittel.

Die Ermittlungen gegen die polizeibekannten Männer (30/33), die in Bochum bzw. in Gelsenkirchen leben, dauern an.

