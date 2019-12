Polizei Bochum

POL-BO: Mobile Abfragen, sicherer Messenger: Neue Smartphones machen Polizeiarbeit effizienter

Bochum/Herne/Witten (ots)

Blitzschnelle Abfragen und sichere Kommunikation per Messenger: Die Polizei in Bochum, Herne und Witten wird mit Mobiltelefonen ausgestattet. Zum Start stehen drei Polizei-Anwendungen zur Verfügung. Die Geräte sollen die Polizeiarbeit vor allem im Wach- und Wechseldienst effizienter machen.

Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales iPhone - doch die verfügbaren Apps werden den polizeilichen Alltag maßgeblich verändern. Insgesamt 865 Geräte werden in den Polizeidienststellen in Bochum, Herne und Witten ausgegeben. Auf den Wachen sowie in Teilen der Kripo und der Direktion Verkehr gehören die Mobiltelefone ab sofort zur persönlichen Ausstattung. Alle anderen arbeiten mit Pool-Lösungen, sprich: Mehrere Bedienstete teilen sich ein iPhone. Die Ausgabe ist Teil der Digitalstrategie der Polizei NRW. Bis März 2020 will das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) alle Polizeibehörden im Land mit Smartphones ausstatten.

Drei vorinstallierte Polizei-Apps sollen die Arbeit der Beamtinnen und Beamtinnen vor Ort erleichtern. Außerdem beherrschen die Geräte alle Funktionen eines normalen Smartphones.

- Mit der Fahndungsapp lässt sich blitzschnell herausfinden, ob eine Person zur Fahndung ausgeschrieben ist oder ggf. Haftbefehle vorliegen. - Unterstützt wird die Anwendung von einem eigens entwickelten Scanner, mit dem sich Ausweise und Kennzeichen erfassen lassen. Vorbei sind die Zeiten, in denen diese Dinge mühsam per Funk abgeklärt werden musste (und entsprechende Wartezeiten verursacht haben). Abfragen hinsichtlich Personen oder Fahrzeughaltern lassen sich jetzt vor Ort realisieren und liefern Ergebnisse binnen Sekunden. - Eine verschlüsselte Messenger-App bietet eine zusätzliche Möglichkeit der schnellen Kommunikation: Neben Text können auch Bilder und sonstige Anhänge versendet werden.

Bei drei Anwendungen soll es nicht bleiben. Das LZPD will die Liste der verfügbaren Apps sukzessive erweitern.

Die iPhones machen die Polizeiarbeit effizienter und bieten den Bediensteten eine Antwort auf eine zunehmend digitale Welt. Viele Bedienstete nutzen die Smartphones seit Kurzem, darunter auch die Polizeibeamten Leonie Neuhaus und Tobias Wallhöfer von der Wache Bochum-Mitte. Ihr erster Eindruck ist positiv: "Die iPhones sind im Einsatz eine gute Unterstützung, sie erleichtern die Arbeit." Einzig der Umfang der verfügbaren Apps sei noch ausbaubar - sie freuen sich daher auf die Anwendungen, die aktuell in Planung sind.

