Polizei Bochum

POL-BO: Kind (5) bei Unfall verletzt

Bochum (ots)

Am gestrigen 18. Dezember, gegen 14.30 Uhr, kam es in Bochum auf der Wittener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Wittener Straße in Richtung Bochum Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 101 übersah er eine rote Ampel. Zeitgleich überquerte eine Bochumerin mit ihrer 5-jährigen Tochter die Straße bei grüner Fußgängerampel. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem kleinen Mädchen. Dieses wurde bei dem Unfall verletzt, konnte aber glücklicherweise das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

