POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Unfallflucht, Brand

Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Mindestens eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend, um 18.45 Uhr ereignet hat. Ein 24-jähriger Nissan-Fahrer und ein 46-jähriger Audi-Fahrer befuhren die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Eberhardstraße. Aufgrund einer roten Ampel mussten beide Fahrzeuge anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 35-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dieser wiederum wurde auf den Nissan aufgeschoben. Die 19-jährige Beifahrerin im Nissan zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ob weitere Personen zu Schaden kamen, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Reutlingen (RT): Fahrrad contra Pedelec

Am Freitagabend ist es in der Burkhardt+Weber-Straße zum Zusammenstoß eines Pedelec mit einem Fahrrad gekommen. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Stadtmitte, als ihm ein 26-jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam, welcher nach links in die Verlängerung der Burkhardt+Weber-Straße einfahren wollte. Hierbei übersah der 26-Jährige, den ohne Licht fahrenden 16-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Beteiligte kamen zu Fall und zogen sich beim Sturz leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Reutlingen (RT): Betrunken in Garten gefahren

In der Nacht auf Samstag ist es in der Lessingstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 32-Jährige befuhr gegen 02.00 Uhr die Hoffmannstraße von Degerschlacht herkommend. Beim Abbiegen in die Lessingstraße kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst durch eine Thuja-Hecke in den Garten eines Wohnhauses. Im Anschluss wendete sie ihren PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug, ein weißer Toyota, in unmittelbarer Tatortnähe samt Fahrerin angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, weshalb sie Blut und ihren Führerschein abgeben musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Reutlingen (RT): Betrunken gegen Verkehrszeichen

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Kaiserstraße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Gegen 02.40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pedelec verbotswidrig den Gehweg. Auf Höhe der Kaiserpassage übersah er ein Verkehrszeichen, prallte dagegen und kam zu Fall. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Neuhausen (ES) - Vorfahrtsverletzung

In der Scharnhäuser Straße ist es am Freitag gegen acht Uhr zu einer Kollision zwischen zwei PKWs gekommen. Die 61-jährige Fahrerin eines Ford Focus befuhr die Schurwaldstraße und wollte nach links in die Scharnhäuser Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, auf der Scharnhäuser Straße befindlichen, PKW Mercedes Benz, welcher von einem 61-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Die Fahrerin des Focus wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. An den beiden PKWs ist ein Gesamtschaden in Höhe von 9.500 Euro entstanden.

Nürtingen (ES) - Betrunken auf Motorrad aufgefahren und abgehauen

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr ist im Kreuzungsbereich Neuffener Straße / Werastraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrades stand an der roten Ampel der Neuffener Straße. Der herannahende 38-jährige Fahrer eines Audi A3 konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr leicht auf das Motorrad auf, welches in der Folge nach links auf die Straße kippte. Der Fahrer des Motorrades stürzte hierbei nicht zu Boden, verletzte sich jedoch leicht am Handgelenk. Der Audi-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Da das Kennzeichen des Audi jedoch abgelesen werden konnte, wurden Fahrer und Fahrzeug an der Wohnanschrift angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalles unter dem Einfluss von Alkohol, eventuell auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro entstanden.

Bissingen/Teck (ES) - Pedelec-Fahrerin weicht PKW aus und kommt zu Fall

In Bissingen, Vordere Straße, ist es am Freitag, gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus mit Anhänger und zwei Pedelec-Fahrern gekommen. Der 39-jährige Fahrer eines Renault Traffic mit Anhänger fuhr in Richtung Ortsmitte. Beim Passieren einer Engstelle übersah er zwei entgegenkommende Pedelec- Fahrer, eine 86-jährigen Frau und ein 87-jähriger Mann. Sie wichen dem Kleinbus daraufhin über einen abgesenkten Bordstein aus, wobei die 86-Jährige zu Fall kam und sich leichte Schürfwunden und Prellungen zuzog. Durch eine hinzugezogene Besatzung eines Rettungsdienstes wurde sie vor Ort versorgt. Zu Schäden an den Fahrzeugen ist es nicht gekommen.

Esslingen (ES) - Nachträgliche Unfallaufnahme

Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr ist es zu einem Vorfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin gekommen, welcher erst am Freitag polizeilich gemeldet wurde. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Schorndorfer Straße abwärts in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Einmündung der Straße Baumreute wurde er von einem PKW überholt. Dieser PKW bog dann, ohne weiter auf den Fahrradfahrer zu achten, nach rechts in die Straße Baumreute ab. Der Radfahrer musste aufgrund dessen stark abbremsen, kam zu Fall und zog sich hierbei mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zwischen dem Radfahrer und dem PKW ist es zu keinerlei Berührung gekommen. Zu dem flüchtigen PKW kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen Mittelklassewagen handelt.

Bodelshausen (TÜ): Dunstabzugshaube und Herd in Brand geraten

Am Freitagnachmittag ist es in der Veilchenstraße zu einem Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Explosion eines Ceran-Kochfelds, welches in der Folge Feuer fing. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die darüber montierte Dunstabzugshaube über. Der 35-jährige Wohnungsinhaber konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Feuerwehr von Bodelshausen war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nusplingen (ZAK) - PKW überschlägt sich

Am Freitag ist es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 79-jährige Fahrer eines VW Polos befuhr die Hartsteige in Fahrtrichtung Heidenstadt. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende, in der dortigen 180-Grad-Kurve, kollidierte der Fahrer des Polos aufgrund eines Fahrfehlers mit einem Laternenmast. In der Folge überschlug er sich und kam etwa 15 Meter weiter auf seinen vier Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer des Polos wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden am VW Polo ist in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Die Schadenshöhe am Strommasten kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Gemeinde Nusplingen wurde verständigt, um das Abklemmen der Stromversorgung des Laternenmastes zu veranlassen.

