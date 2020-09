Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Löchgau: Versuchter Totschlag - 46-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Messer soll ein 46-Jähriger, bei dem es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen handelt, am Donnerstag gegen 23:20 Uhr in der Heinkelstraße in Löchgau einen 19-jährigen Landsmann schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 19-Jährige mit drei weiteren Personen auf der Terrasse einer Arbeiterunterkunft auf. Nachdem der 19-Jährige alkoholische Getränke konsumiert hatte, ging er in die Unterkunft, um seine Notdurft zu verrichten. Hierauf soll ihm der 46-Jährige, der ebenfalls Bewohner der Unterkunft ist, gefolgt sein. Kurz darauf kam der junge Mann mit einer massiven Bauchverletzung aus dem Wohnhaus heraus und äußerte gegenüber einer Mitbewohnerin, dass der 46-Jährige ihn mit einem Messer attackiert habe. Aufgrund dessen wurde der Rettungsdienst alarmiert und der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den 46-jährigen Tatverdächtigen, der ebenfalls alkoholisiert war, in der Unterkunft an. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in die Gewahrsamseinrichtung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 46-jährige Tatverdächtige am Freitagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags wurde erlassen, in Vollzug gesetzt und der 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Das Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe benutzt wurde, konnte in der Unterkunft aufgefunden und sichergestellt werden. Gegenwärtig sind die Hintergründe der Tat allerdings noch völlig unklar. Diesbezüglich dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

