Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfälle: Bad Hersfeld - Am 14.02.2020 um 13.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lohfelden mit seinem Mercedes-Sprinter die Wippershainer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Leinweberstraße in Richtung Stadtbauhof abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann eine 58-jährige Frau aus Schenklengsfeld, die ihm mit ihrem Pkw auf der Wippershainer entgegen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Am Mercedes-Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro, der Schaden am Pkw der Frau aus Schenklengsfeld beläuft sich auf 6500,- Euro.

Bad Hersfeld - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 11.02.2020 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.50 Uhr. Eine 24-jährige Frau aus Kirchheim hatte ihren Pkw ordnungsgemäß vorwärts in einer Parklücke der Straße Am Markt geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von 700,- Euro im linken Bereich der vorderen Stoßstange fest. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren diesen Schaden verursacht und ist dann unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache.

Bad Hersfeld - Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Homberger Straße aus Richtung Neuenstein kommend, um dann an der Ecke Homberger Straße/Wehneberger Straße nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Ampelschirm der dortigen Rechtsabbieger-Ampel, der daraufhin zu Boden fiel und beschädigt wurde. Der verantwortliche Verkehrsteilnehmer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200,- Euro zu kümmern. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt, festgestellt wurde der Schaden am 15.02.2020 um 11.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache.

Strafanzeigen: Niederaula - Nach dem Besuch einer Karnevalsveranstaltung kam es in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes aus Niederaula. Der junge Mann und andere standen an der Hauptstraße und wartete auf ihre Abholer. Auf einmal fuhr ein schwarzer Pkw vor, der Beifahrer stieg aus und schlug den jungen Mann aus Niederaula zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach stieg er wieder als Beifahrer in den Pkw und man fuhr davon. Das Kennzeichen des Pkw konnte abgelesen werden, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell