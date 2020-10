Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand, Unfall mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand einer Scheune

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, ist es in der Hauptstraße zu einem Gebäudebrand gekommen. Mehrere Anrufer teilten diesen Brand über Notruf mit. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Backsteinscheune, in welcher Holz und Sperrmüll gelagert wurden, in Vollbrand. Eine angrenzende Scheune wurde durch die übergreifenden Flammen ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten war die Brandörtlichkeit weiträumig abgesperrt. Es kam hierbei lediglich zu leichten Verkehrsstörungen. Um die Glutnester auseinanderziehen zu können, ist ein Radlader zum Einsatz gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit 19 Fahrzeugen und 71 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Haigerloch (ZAK): Frontalkollision

Vier Verletzte und 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagnachmittag auf der L 360 ereignet hat. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem VW das Karlstal in Fahrtrichtung Haigerloch. Kurz nach der Abzweigung nach Trillfingen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford einer 18-Jährigen. Der 37-Jährige wurde dabei schwer, sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 18-Jährige und ihre 53-jährige Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Kliniken verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis 17.45 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Da der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung beim VW-Fahrer bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

