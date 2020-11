Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zwei Einbruchsversuche

WeezeWeeze (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3. November 2020) scheiterten zwei Einbrüche in Weeze. An der Straße Auf der Schanz in Wemb hebelte ein Unbekannter gegen 01:00 Uhr an der Tür zum Lager eines Supermarktes, nachdem er über ein Tor zum Grundstück überklettert hatte. Allerdings gelang es ihm nicht, in das Gebäude zu gelangen. Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter auf: Er ist ca. zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatte zur Tatzeit den Mundbereich bedeckt und trug eine helle Jacke der Marke Wellensteyn. Gegen 01:56 Uhr löste dann ein Alarm an der Sent-Jan-Straße aus: Unbekannte hatten den Glaseinsatz der Eingangstür eines Getränkehandels zerstört. Vielleicht wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, denn auch hier wurde das Gebäude nicht betreten. Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

