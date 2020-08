POL-PDMY: Pressemeldung der PI Remagen (Wochenende 14.-16.08.2020)

Polizeidirektion Mayen

Pressemeldung der PI Remagen (Wochenende 14.-16.08.2020)

Remagen (ots)

Remagen - Am Samstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Rheinpromenade ausrücken. Dem Einsatz vorausgegangen war das Herausspringen einer elektrischen Sicherung am Vortag. Ein diesbezüglich durch die dortigen Hausbewohner bestellter Elektriker, versuchte kurz vor Brandausbruch der Ursache auf den Grund zu gehen. Hierbei stellte sich nach Einschalten der Sicherung schließlich schnell heraus, dass ein Defekt am Kühlschrank vorlag, welcher alsbald anfing zu brennen. Durch bereits eingeleitete Löschversuche der Bewohner und das schnelle Eintreffen der Feuerwehrkräfte, nahm das Ganze dennoch ein -unter den vorliegenden Umständen- glückliches Ende, da niemand durch den Brand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung dennoch auf ca. 5000 Euro.

Remagen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, verlor gegen 00:45 Uhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer auf der Mittelstraße in Kripp auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen PKW, wonach dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen am Straßenrand geparkten PKW BMW stieß. Letzterer wurde sodann durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor geparkten PKW BMW Mini geschoben. Während der Unfallverursacher hierbei unverletzt blieb, entstand an den drei Fahrzeugen ein derzeit geschätzter Gesamtschaden von rund 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Remagen bei dem Unfallverursacher Anzeichen auf Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins erfolgten. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis und einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, dürften auf den Unfallfahrer zudem erhebliche Kosten zukommen.

