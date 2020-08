Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr L98/L117

Ochtendung (ots)

Am 15.08.2020 kam es gegen 15:15 Uhr in Ochtendung zu einer Verkehrsunfallflucht. Den Angaben einer Beteiligten zufolge, habe diese von der L98 (Koblenzer Straße) kommend die Auffahrt in Richtung der L117 befahren. In dem Kurvenverlauf sei ihr dann ein dunkler PKW entgegengekommen, welcher die Fahrbahn derart geschnitten habe, dass sie nach rechts habe ausweichen müssen. Hierbei sei sie mit der Schutzplanke kollidiert. Das gegnerische Fahrzeug sei anschließend geflüchtet.

Die Polizei Mayen bittet Verkehrsteilnehmer, welche den Unfallhergang beobachtet haben, oder Hinweise zu dem dunklen PKW geben können, sich bei der Dienststelle unter 02651-8010 oder per E-Mail (pimayen@polizei.rlp.de) zu melden.

