Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

In der Nacht von Freitag dem 18.09.2020 auf Samstag dem 19.09.2020 wurde in Hünfeld ein schwarzer Ford Kuga an der Stoßstange beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz hinter dem Wohnhaus Bodelschwinghstraße 14-18. Der Pkw wurde durch ein Fahrzeug beschädigt, dass rechts neben dem Ford eingeparkt hat. Der bislang noch nicht ermittelte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 1000 Euro.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell