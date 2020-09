Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

MÜCKE. In der Zeit von Freitag, 18.09.2020 00:00 Uhr bis Samstag 19:09.2020 10:08 Uhr kam es auf der Lehnheimer Str. in Atzenhain zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Lehnheimer Str. aus Richtung L 3072 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer angrenzenden Wiese mit einem Unterstand. Durch den Unfall wurde am flüchtigem Fahrzeug die Ölwanne beschädigt, sodass durch die anschließende Flucht eine Ölspur in der Lehnheimer Str. bis zur Einmündung "Am Kirschbaum" erkennbar war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die vorhandene Ölspur musste von der FFW Atzenhain beseitigt werden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - onlinewache.

(Berichterstatter: POK Georg - Polizeistation Alsfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell