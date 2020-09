Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 79jähriger Mann aus Bad Dürrheim mit einem VW Golf und seinem Wohnanhänger, die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Haunetal. Auf Höhe der Kreuzung zur Auffahrt BAB 4 in Richtung Erfurt kreuzte ein 39-jähriger Pole mit einem Peugeot Sprinter die Ampel geführte Kreuzung. Dabei wollte er die Kreuzung vom Autohof in Richtung Autobahnauffahrt Dresden kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen, wobei beide Fahrzeuge umkippten und auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Der 79-jährige Fahrer und die 77-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und kamen ins Klinikum nach Bad Hersfeld. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 50.000,-EUR. Die Unfallstelle wurde während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Sollte es Augenzeugen zum Unfallhergang geben werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/9320 zu melden.

gefertigt: POK Köhler, Polizeistation Bad Hersfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell