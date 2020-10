Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Auffahrunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.10.2020 gegen 16:00 Uhr wurde eine 61-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Als sie ihren Audi Q3 aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr ein 47-Jähriger mit seinem VW Bora, vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes, auf. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro.

