Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Montag (28.09.2020) und Mittwoch (30.09.2020) an einem geparkten VW an der Straße Sonnenbühl einen Sachschaden verursacht und ist anschließend davongefahren. Der Unbekannte streifte zwischen 12.00 und 07.00 Uhr den silberfarbenen VW Golf, der auf Höhe der Hausnummer 32 geparkt war. Der Verursacher war mutmaßlich in Fahrtrichtung Sonnenberg unterwegs und kümmerte sich nach dem Unfall nicht um eine Schadensregulierung. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

