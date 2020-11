Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Einfach weitergefahren

MöhneseeMöhnesee (ots)

Gegen 12:30 Uhr am Montag ist es auf der Kreisstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann aus Möhnesee war mit seinem Audi von Ellingsen kommend in Richtung Echtrop unterwegs. Als er sich in einer Fahrbahnverengung befand, bremste ein ihm entgegen kommendes Fahrzeug nicht ab. Es kam zum Zusammenstoß der Spiegel. Daraufhin wollte der 45-Jährige den Unfallverursacher zur Rede stellen, wendete und bremste ihn im weiteren Verlauf der Straße aus. Als der unbekannte Mann weiterfahren wollte, stellte sich der Möhneseer vor den VW, um diesen zu fotografieren. Darauf gab der Fahrer Gas und berührte den auf der Straße stehenden Mann an den Beinen. Er wurde leicht verletzt. Durch die Autokennzeichen und eine gute Personenbeschreibung konnte der Halter des Fahrzeugs ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt. (wo)

