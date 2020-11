Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Farbschmierereien

RüthenRüthen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 00:00 Uhr, und Montag, 22:00 Uhr, ist eine Gebäudewand an der Lippstädter Straße mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte Täter schmierten mit schwarzer Farbe "Harley Joker" und Sätze wie "Because you make me perfect" auf. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

