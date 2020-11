Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gegen Auto getreten

LippstadtLippstadt (ots)

An der Curiestraße hat am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, ein 44-jähriger Mann ein Taxi beschädigt. Der Betrunkene hatte gegen das Fahrzeug getreten. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt sich der Lippstädter aggressiv und unkooperativ. Er wurde zur Ausnüchterung ins Gewahrsam gebracht. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell