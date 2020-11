Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Landrätin begrüßt neuen Wachleiter

Bild-Infos

Download

WarsteinWarstein (ots)

Am Montagmorgen begrüßte Landrätin Eva Irrgang den neuen Wachleiter der Polizeiwache in Warstein, Polizeihauptkommissar Michael Linnebur. Der 50-jährige Polizeibeamte aus Lippstadt ist bereits seit 1998 bei der Kreispolizeibehörde Soest tätig. Nach vielen Jahren in Soest wechselte er 2014 zur Lippstädter Wache, hier vertrat er auch den Wachleiter. Im letzten Jahr war Linnebur auf der Leitstelle eingesetzt. Er freut sich auf die neue Aufgabe in Warstein. Als Wachleiter ist er dort nicht nur für den reibungslosen Dienstbetrieb sondern auch als Ansprechpartner für Behörden, Institutionen und Andere verantwortlich. Eva Irrgang und Polizeidirektor Thomas Link wünschten Linnebur alles Gute für seine neue Aufgabe. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell