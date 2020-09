Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Motorradfahrer schwer verletzt

Hopsten (ots)

Am Donnerstag (17.09.2020) ist ein Motorradfahrer auf der Fürstenauer Straße schwer gestürzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der 69-Jährige aus Bippen im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) war gegen 16.00 Uhr auf der Fürstenauer Straße in Richtung Hopsten-Schale unterwegs, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Das Motorrad erfasste den Hund, der Fahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sein Krad wurde durch den Aufprall knapp 45 Meter weit geschleudert. Der 69-Jährige wurde vor Ort notversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber abtransportiert. Der Hund war zuvor seinem 58-jährigen Besitzer aus Hopsten entlaufen. Den Unfall überlebte er nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell