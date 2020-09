Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Ein 25-jähriger Fußgänger hat am Mittwoch (16.09.2020) gegen 21.00 Uhr auf der Alpenstraße (K41) randaliert. Einer Zeugenaussage zufolge stand der Mann mitten auf der Fahrbahn. Deshalb verlangsamte der Zeuge, der auf der K41 in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs war, sein Auto. Der Fußgänger verließ die Fahrbahn zunächst. Als der Zeuge, ein 22-jähriger Ibbenbürener, wieder anfahren wollte, sprang der Randalierer plötzlich auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Pkw leicht beschädigt. Anschließend rannte der 25-Jährige umher, versuchte, sich vor den rechten Reifen des Autos zu legen und griff den 22-Jährigen an. Der konnte einem Faustschlag ausweichen, sein T-Shirt wurde aber zerrissen. Obendrein schlug der Fußgänger seinen Kopf absichtlich gegen die Motorhaube des Wagens sowie gegen einen Zaun am Fahrbahnrand. Daher hat er sich die leichten Verletzungen, die er am Ende davontrug, möglicherweise selbst zugezogen. Die Polizei führte bei dem 25-Jährigen einen Alkohol- und Drogentest durch - mit positivem Ergebnis. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt. Die Polizei sucht weitere, unabhängige Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter Telefon 05451/591-4315 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell