Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl an der Grafenstraße

Tecklenburg (ots)

Ein vermeintlicher Dieb ist in der Nacht zum Dienstag (15.09.2020) vom Campingplatz an der Grafenstraße gemeldet worden. Eine Zeugin hatte gegen Mitternacht eine männliche Person gesehen, die über den Zaun auf das Areal geklettert war. Anschließend ging diese zu einem Bauwagen, in dem verschiedene Maschinen aufbewahrt wurden und machte sich an dem Wagen zu schaffen. Die Zeugin informierte die Polizei. Als die Frau den Beamten vor Ort den betroffenen Bauwagen zeigte, war dort keine Person mehr festzustellen. Am nächsten Morgen wurde zudem bemerkt, dass sich auf dem Areal Diebe in einem Vorzelt aufgehalten hatten. Die Plane des Zeltes hatten sie mit einem Messer aufgeschnitten. Entwendet wurden eine Ladekabel, Zigaretten, ein Power-Akku und alkoholische Getränke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

