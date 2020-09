Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Feuer in einem Wald gemeldet

Saerbeck (ots)

Ein Fußgänger, der am Montagabend (14.09.2020) am Südhoek unterwegs war, hat offensichtlich einen größeren Brand in einem Waldstück verhindert. Der Saerbecker bemerkte gegen 20.00 Uhr in dem Wald etwa ein Meter hohe Flammen, aus denen auch Funken flogen. Sofort informierte er die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Personen konnte er in dem Bereich nicht ausmachen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der sich etwa 50 Meter von einer Zufahrt entfernt im Wald befand. Die eingesetzte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Scheinbar hatten unbekannte Personen in dem Wald versucht, eine Art Lagerfeuer zu entzünden. Auf einer größeren Fläche waren Stöcke und Hölzer zusammengelegt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell