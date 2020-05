Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - 54-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Sögel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagabend im Ortsteil Waldhöfe gekommen. Ein 54-jähriger Autofahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Mann befuhr mit seinem PKW gegen 17:35 Uhr die L65 aus Eisten kommend in Richtung Sögel, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Transporter frontal zusammenstieß. Der 54-jährige Autofahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Transporters, zwei Männer im Alter von 53 und 59 Jahren, zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Neben der Ortsfeuerwehr aus Sögel, waren mehrere Rettungswagen als auch ein Notfallseelsorger vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

