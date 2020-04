POL-KA: (KA) Ettlingen - Diebe entwendeten Gerüstbauteile im sechsstelligen Bereich

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Gerüstbauteile auf einem Firmengelände in der Straße "Am Runden Plom" in Ettlingen im Wert von 100.000 Euro entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Diebe über einen Fahrradweg an den rückwärtigen Bereich des Firmengeländes. Hier öffneten sie den gesicherten Bauzaun und verschafften sich so Zutritt auf das Grundstück. Für den Abtransport der zirka 500 Gerüstbauteile legten die Eindringlinge Gerüstbodenteile über den hinter dem Lagerplatz befindlichen Graben und luden diese im Anschluss auf einen Lkw. Der Spurenlage zufolge fuhren die Täter mit ihrem Fahrzeug in Richtung "Kleiner Plom" davon.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich "Am Runden Plom" / "Kleiner Plom" verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243/3200-0 zu melden.

