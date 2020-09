Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Greven (ots)

An der Kreuzung Emsdettener Damm/Ibbenbürener Damm/Saerbecker Straße (B 481/B219) hat sich am Donnerstagabend (17.09.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Sachschäden an den beiden beteiligten Autos betragen ungefähr 6.000 Euro. Um 20.35 Uhr wollte eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Rheine vom Emsdettener Damm nach rechts auf die Saerbecker Straße in Richtung Ibbenbüren abbiegen. Hier musste sie in der Rechtsabbiegerspur verkehrsbedingt anhalten. Ein nun nachfolgender 55-jähriger Autofahrer aus Münster fuhr auf den Wagen der jungen Frau auf. Dabei erlitten die 21-jährige Fahrerin und der 55-jährige Fahrer sowie dessen 78-jährige Mitfahrerin aus Münster leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell