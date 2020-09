Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Feuer auf Waldboden

Greven (ots)

In einem Waldstück in Greven-Reckenfeld zwischen Kuckucksweg und Emsdettener Straße haben Unbekannte ein etwa zehn Quadratmeter großes Stück des Waldbodens in Brand gesetzt. Spaziergänger entdeckten das Feuer am Donnerstag (17.09.2020) gegen 15.30 Uhr. Es konnte von Feuerwehrkräften aus Reckenfeld schnell gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Brand von frischem Grünabfall aus, der mutwillig entzündet worden war. Verdächtige Personen wurden nicht gesichtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell