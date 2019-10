Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit hohem Sach- und leichten Personenschaden

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, übersah ein 52-jähriger Citroen Fahrer aus Mannheim einen verkehrsbedingt auf der Südtangente in Fahrtrichtung Parkring wartenden 33-jährigen BMW Fahrer aus Maxdorf und fuhr diesem auf. Der Fahrer des BMW kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Citroen Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Durch verkehrslenkende Maßnahmen der Beamten vor Ort konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen.

