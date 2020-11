Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfall

WarsteinWarstein (ots)

Am Montag, gegen 11:30 Uhr, ist es auf der Von-Möller-Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr auf der Von-Möller-Straße in Richtung B 55. In Höhe des Schorenweg hielt sie an, um die von rechts kommende Gruppe an Kleinkrafträdern vorzulassen. Trotzdem kollidierte ein 15-jähriger Warsteiner mit dem stehenden Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 800 Euro geschätzt. (wo)

