Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Silbernes Auto gesucht

WerlWerl (ots)

An der Querungshilfe am Hedwig-Dransfeld-Weg ist es am Montag, gegen 17:45 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 13-jähriger Werler überquerte mit seinem Fahrrad die Straße, als ein unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug aus dem Kreisverkehr fuhr. Dabei berührte er das Rad des Jungen, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr einfach davon. Zeugenhinweise zum Unfall oder zum Fahrer des silbernen VW mit Warendorfer Kennzeichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell