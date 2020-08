Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Patient - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Nach einem Wendemanöver fuhr am Donnerstag gegen 12.40 Uhr ein 66-jähriger Fahrer eines VW-Busses von der Hauptstraße in die Fornsbacher Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Er stieß mit einem 48-jährigen Citroen-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Backnang: Mann im Ausnahmezustand

Mehrere Streifen waren am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Einsatz, nachdem sich ein 50-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in eine Fachklinik verbracht werden sollte. Als die Beamten den Mann zum Auto begleiten wollten, wurde der Mann aggressiv und wehrte sich gegen die Maßnahme. Er musste letztlich unter Anwendung von unmittelbaren Zwang ins Auto und in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Handgreiflichkeiten wurden zwei Beamte leicht verletzt und der Dienstwagen leicht beschädigt. Zudem wurden die Beamten von dem 50-Jährigen beleidigt.

Fellbach: Unfallflucht

In der Benzstraße in Oeffingen ereignete sich am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren den Kühlaufbau eines am Fahrbahnrand geparkten Lkw und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 5 Uhr und 11.50 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Remshalden: Motorradfahrerin leicht verletzt

Eine 22-jährige Motorradfahrerin wollte am Donnerstag gegen 15 Uhr auf die B 29 auffahren und befuhr dabei den Beschleunigungsstreifen. Sie musste dort wegen Baumschnittarbeiten abbremsen und verlor dabei die Kontrolle. Beim anschließendem Sturz wurde sie leicht verletzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

