Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schorndorf: Pkw zerkratzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Pkw Daimler-Benz zerkratzt, der in der Rosenstraße auf dem Parkplatz an der Stadtmauer abgestellt war.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0

Oppenweiler: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die B 14 im Bereich Ellenweiler kollidierte ein 22-jähriger Audi-Lenker am Mittwoch gegen 17 Uhr mit einem dort fahrenden 31-jährigen Ford-Lenker. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw BMW, der zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 9 Uhr im Bereich Ludwig-Richter-Straße/Wilhelm-Busch-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Backnang unter Telefon 07191 909-0 entgegen.

Schwaikheim: Beim Vorbeifahren gestreift

Einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte am Donnerstagvormittag ein 35-jähriger Lkw-Lenker, als er gegen 11 Uhr auf der Lessingstraße beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz beschädigte.

Sulzbach an der Murr: Autoscheibe eingeworfen

Ein Unbekannter warf zwischen Dienstag und Mittwoch mittels eines Steins die linke Seitenscheibe eines in der Gartenstraße geparkten PKW der Marke Renault ein. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07193 352.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell