Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: BMW-Fahrer schläft am Steuer ein- zwei Leichtverletzte, Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht, Flächenbrand

Aalen (ots)

Stimpfach: Flächenbrand

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr stellte ein 45-jähriger Landwirt beim Dreschen auf einem Feld zwischen Nestleinsberg und Klingelesmühle hinter sich ein Feuer fest. Die Feuerwehr Stimpfach war mit vier Fahrzeugen und 26 Kräften vor Ort im Einsatz und löschte den Brand.

Michelfeld: BMW-Fahrer schläft ein und kollidiert mit entgegenkommendem PKW

Gegen 23:00 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer die B14 Von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Michelfeld. Laut eigenen Angaben, muss der Mann dabei eingeschlafen sein. Er kam mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW der Marke DAEWOO einer 21-Jährigen. Die junge Frau und ihr ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 24.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ein 16 Jahre alter Radfahrer war in der Nacht zum Donnerstag zwischen 0:00 Uhr und 1:0 Uhr auf der Gottwollshäuser Steige mit drei weiteren Radfahrern unterwegs. Sie fuhren die Steige bergab. Etwa unterhalb des Eisenbahnviadukts kam dem jungen Radfahrer in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem PKW entgegen. Diesem musste der junge Radfahrer ausweichen. In der Folge fuhr er mit seinem Rad gegen den Bordstein unterhalb des Eisenbahnviadukts, dann über den Gehweg und prallte letztlich gegen die Betonwand des Viadukts. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Fahrer des PKWs setzte seine Fahrt bergauf fort, musste oben an der Steige jedoch aufgrund einer Schranke wenden und fuhr ein zweites Mal an dem verunfallten Radler vorbei. Dann entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Bei dem PKW soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug, möglicherweise einen BMW gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

