Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam - Diebstähle - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Streit im Wohnheim

In einem Wohnheim für Flüchtlinge in der Straße Leichtwiesen kam es am Mittwoch gegen 23 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Anlass war waren anhaltende Ruhestörungen eines 24-jährigen Bewohners, der in der Unterkunft laute Musik hörte. Ein 27-jähriger Mitbewohner, den dieses Verhalten störte und den 24-Jährigen ansprach, wurde daraufhin körperlich angegangen und geschlagen. Zum Schlug der 24-Jährige eine Fensterscheibe ein und verletzte sich dabei. Den alarmierten Beamten gegenüber verhielt sich der 24-Jährige ebenfalls aggressiv, weshalb er in Polizeigewahrsam genommen wurde. Von der Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weinstadt: Geparktes Fahrzeug gestreift

Mit ihrem Pkw Mitsubishi streifte eine 62-Jährige am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einen in der Kleinheppacher Straße abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Waiblingen: Jugendliche beim Diebstahl beobachtet

Ein Anwohner der Straße Am Kätzenbach beobachtete am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr zwei unbekannte Jugendliche beim Diebstahl eines Motorrollers, der seinem Nachbarn gehört. Einer der Täter ist ca. 170 cm groß, der zweite wohl etwas kleiner. Beide waren dunkel bekleidet. Das Polizeirevier Waiblingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07151/9500 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Kradlenkerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 64-Jährige bei einem Sturz am Mittwochvormittag zu. Kurz vor 11.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Yamaha-Roller die Oeffinger Straße in Fahrtrichtung Fellbach. Am Kreisverkehr in Richtung Neckarstraße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte zu Boden. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Weinstadt: Fahrzeug zerkratzt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Dienstagmittag 14 Uhr und Mittwochnachmittag 14.30 Uhr verursachten, als sie den Pkw Mercedes Benz einer 48-Jährigen zerkratzten, der in der Silcherstraße abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt, Tel.: 07151/65061 entgegen.

Remshalden: Unfall beim Überholen

Auf der Oberen Hauptstraße überholte eine 77-Jährige mit ihrem Pkw Golf Plus den vorausfahrenden Pkw Balero einer 59-Jährigen, obwohl diese mit dem Setzen des Blinkers angezeigt hatte, dass sie nach links abbiegen wird. Die 77-Jährige streifte das abbiegende Fahrzeug, wobei am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Waiblingen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hatte eine 36-Jährige ihren Pkw Audi A4 in der Sörenbachstraße (K 1815(Abfahrt in Richtung Waiblingen-Nord) angehalten. Ein 58-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Audi A3 auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Leutenbach: Illegal Schutt abgeladen

Gegen 19.40 Uhr am Mittwochabend wurde festgestellt, dass Unbekannte auf einer Streuobstwiese zwischen Weiler zum Stein und Bittenfeld Dreck und Schutt (Betonwegplatten) abgelegt haben. Die Menge dürfte in etwa einem 750-kg-Anhänger entsprechen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Mittwochmorgen 9.30 Uhr und Mittwochnachmittag 15 Uhr verursachten, als sie einen Pkw Mitsubishi zerkratzten, der in der Öschelbronner Straße abgestellt war. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell