POL-AA: Ostalbkreis: Kleiner Flächenbrand auf dem Gelände der Fachhochschule - Langeweile ruft Polizei auf den Plan - Kinder im Bahnsteigbereich - Sonstiges

Aalen: Langeweile ruft Polizei auf den Plan

Ein Anwohner der Gabelsbergerstraße verständigte am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr die Polizei, nachdem er wohl verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Schillerschule wahrgenommen hatte. Von Beamten des Polizeireviers Aalen konnten dann tatsächlich zwei 23 und 26 Jahre alte Männer festgestellt werden, die auf dem Dach der Schule saßen. Die beiden gaben an, dass sie aus Langeweile auf das Schulgebäude geklettert seien.

Aalen: Fahrzeuge streiften sich

Auf dem Waldweg zwischen dem Naturfreundehaus Braunenberg und dem dortigen Fernsehturm streifte ein 23-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford-Transit den entgegenkommenden Lkw eines 57-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren - Unfallverursacherin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr auf der Alten Heidenheimer Straße ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 78-Jährige ihren Pkw Opel an der Einmündung zur Schwalbenstraße anhalten. Eine 36-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Ford auf, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Nach dem Zusammenstoß war das Fahrzeug der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Essingen: Motorradfahrer gestürzt

Am Kreisverkehr in der Margarete-Steiff-Straße musste eine Autofahrerin ihr Fahrzeug am Mittwochmittag gegen 12 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihr nachfolgender Motorradfahrer bremste seine Yamaha daraufhin ebenfalls ab, wobei das Motorrad kippte und der 62-Jährige zu Boden stürzte. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro; zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Aalen: Kleiner Flächenbrand auf dem Gelände der Fachhochschule

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Bereich der Fachhochschule Aalen mitgeteilt. Vor Ort wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen ein Flächenbrand von ca. 0,5 m x 0,5 m in einem Grünstreifen festgestellt. Direkt daneben wurde eine bereits erloschene Brandstelle festgestellt. Aufgrund der Regenfälle in der vorangegangenen Nacht, muss davon ausgegangen werden, dass der Brand keinen natürlichen Ursprung wie z.B. die derzeitige Hitze hat. Während den polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass es in den vergangenen zwei bis drei Monaten zu mehreren kleinen Bränden, ohne nennenswerten Schaden, im Bereich des dortigen Geländes kam. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Waschbär von Pkw erfasst

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Pfahlheim und Erpfental erfasste ein 19-Jähriger am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Pkw BMW einen die Fahrbahn querenden Waschbären. Bei dem Anprall wurde der kleine Vierbeiner getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Jagstzell: 14-Jähriger beim Sturz verletzt

Stationär musste ein 14 Jahre alter Junge am Mittwochnachmittag im Krankenhaus aufgenommen werden, nachdem er sich bei einem Sturz verletzt hatte. Der Jugendliche befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Mountainbike an der Skateanlage An der Jagstbrücke eine Rampe, wobei er alleinbeteiligt zu Boden stürzte.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellwangen und Eigenzell musste eine 21-Jährige ihren Pkw Opel am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford KA auf, wobei ein Sachschaden von rund 1250 Euro entstand.

Ellwangen: Auf Trainingsstrecke verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 14-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr zu, als er mit seinem Moto-Cross-Fahrzeug auf dem Trainingsgelände in der Schlierbachstraße zu Boden stürzte. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mögglingen: Kinder im Bahnsteigbereich

Über Notruf teilte eine Zeugin der Polizei am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr mit, dass sich im Bereich des Bahnsteiges am Mögglinger Bahnhof drei Kinder aufhalten würden. Vor Ort stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers tatsächlich zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren und einen Jungen im Alter von 10 Jahren fest. Die drei hatten 1-Cent-Münzen auf die Gleise gelegt, um diese vom vorbeifahrenden Zug plattfahren zu lassen. Über die ebenfalls verständigte Bundespolizei wurde die Bahn entsprechend informiert, so dass Züge im Bereich des Mögglinger Bahnhofs ihre Fahrgeschwindigkeit verringerten. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer übersehen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Gutenbergstraße übersah ein 88-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr einen im Kreisel fahrenden Radfahrer. Der Senior erfasste den 50-Jährigen mit seinem Pkw Renault, wobei der Radler zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Lorch-Waldhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Seat kam eine 47-Jährige auf der Kreisstraße 3272 in Fahrtrichtung Rattenharz nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug einen Baum streifte, ehe es rund 15 Meter neben der Straße im Wald zum Stehen kam.

