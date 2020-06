Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffälliger VW Bus T6 gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Sonntag (21.06.), 20:00 Uhr, bis Montag (22.06.), 12:40 Uhr, stahlen unbekannte Diebe von einem Stellplatz an der Neustraße in Meerbusch-Büderich einen Bus der Marke Volkswagen mit dem amtlichen Kennzeichen NE-WB1058. Das tiefergelegte Fahrzeug der Modellreihe T6 ist bicolorfarben (weiß, unterhalb der Scheiben rot) und hat eine Dachreling aus Chrom.

Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Transporters (Erstzulassung 2018) geben können, werden gebeten, das Neusser Fachkommissariat 14 unter 02131 300-0 zu informieren.

