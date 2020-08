Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl von Mountainbike - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen-Niederalfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren aus einer Hofeinfahrt auf die Hürnheimer Straße kollidierte ein Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 7.40 Uhr mit einer gerade vorbeifahrenden Pkw-Lenkerin. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstagabend wurde in der Bismarckstraße eine männliche Person beobachtet, die gegen 23.45 Uhr an einem geparkten VW Golf die Antenne abknickte und einsteckte. Anschließend entfernte er sich zügig von der Örtlichkeit. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: Männlich, ca. 190-200 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Die Polizei Aalen bittet Zeugen bzw. weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Rainau: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr ein 25jähriger Audi-Lenker, als er auf den Pkw eines 55-jährigen Daimler-Lenkers auffuhr, der auf der L 1029 zwischen Jagsthausen und Weiler verkehrsbedingt vor dem dortigen Kreisverkehr anhielt. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Mountainbike und zwei Kindertretrollern

Am Dienstag wurden zwischen 12.30 Uhr und 21 Uhr ein neuwertiges Mountainbike der Marke Mobion, Farbe dunkelgrün, 21-Gang-Kettenschaltung sowie zwei baugleiche kleine Kindertretroller, Farbe schwarz entwendet. Diese waren direkt vor einem Hauseingang in der Bühlgasse unverschlossen abgestellt. Der Wert wird auf ca. 280 Euro beziffert.

