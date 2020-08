Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Zeugenaufruf PP Stuttgart

Backnang: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt.

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer konnte gegen 08:00 Uhr an einer Ampel in der Haller Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf eine vor ihm stehende 26-jährige Fahrerin eines Ford auf und schob diese auf eine ebenfalls wartende 52-jährige Fiatfahrerin. Dabei entstand ein Sachschaden von 8100 Euro.

Backnang: Verkehrsinsel überfahren

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr war ein 71-jähriger BMW-Fahrer auf der Aspacher Straße unterwegs. Kurz vor einem Kreisverkehr geriet der Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen nach links und überfährt die Verkehrsinsel. Dadurch beschädigt er zwei Verkehrszeichen und kommt erst auf einem Fußgängerüberweg zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10 500 Euro.

Rudersberg: Wendemanöver misslingt

Ein 31-jähriger Ford-Fahrer wollte am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr auf der Hauptstraße wenden. Dabei übersah er eine 25-jährige Fahrerin eines Ford, die in Richtung Miedelsbach unterwegs war. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 11 000 Euro.

Waiblingen: Gartenhütte aufgebrochen

Ein Einbrecher war von Sonntag 09:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr auf einem Gartengrundstück in der Äußeren Weidach aktiv. Dort brach er eine Holztüre einer Gartenhütte auf und entwendete daraus ein Aggregat, sowie mehrere Batterien im Wert von ca. 400 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb.

Stuttgart: Polizei Stuttgart sucht Zeugen im Rems-Murr-Kreis

Am Mittwochmorgen war ein 80-jähriger Mann in einem blauen Hyundai auf der B14 entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Der Mann wurde durch Polizeibeamte angehalten und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es ist noch unklar, wo der Mann auf die B14 aufgefahren ist. Möglicherweise fuhr der Mann bereits in Waiblingen, Fellbach oder Remseck am Neckar auf die B14 auf. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 071189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Hier der Link zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4677246

