Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrraddiebsrtähle

Aalen (ots)

Crailsheim Mehrere Fahrräder gestohlen

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 5:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Webergasse drei Pedelecs, sowie ein Mountainbike. Es handelt sich um zwei Cube Reaction Hybrid-Pedelecs, eines in schwarz und eines in schwarz-grün. Ein weiteres Pedelec der Marke Kalkhoff in schwarz wurde ebenfalls entwendet, sowie ein Bulls Mountainbike mit 29"-Bereifung in der Farbe schwarz-silber. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei knapp 9.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Garage

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag19:00 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr Zugang zu einer Garage in der Ernst-Hornung-Straße. Hier entwendete der Langfinger ein Pedelec der Marke Cube in hellblauer Farbe, einen Saugroboter der Marke Makita und ein Hochdruckreiniger der Marke Kärcher, sowie zwei kleine Reisekoffer. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwa 4.700 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

