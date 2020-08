Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schorndorf (ots)

Ein 81-jährger Pedelec-Fahrer war am Mittwoch kurz vor 15:00 Uhr auf der L1152 unterwegs. Als er auf die L1151 in Richtung Schlichten einbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden Seat Leon einer 39-Jährigen. Der Senior wurde von dem PKW erfasst. Bei der Kollision wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die 39-jährige PKW-Lenkerin wurde leicht verletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7.500 Euro. Die L1151 blieb für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

