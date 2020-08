Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Geldbeuteldiebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ein geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeuglenker gestreift, der rechts am Wanderparkplatz An der Steige zwischen Himmlingen und Brastelburg abgestellt war. An dem Pkw entstand Schaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geldbeuteldiebstahl

Einem 32-jährigen Geschädigten wurde am Mittwoch gegen 17.15 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Szekesfehervarer Straße der braune Kunstledergeldbeutel mit etwa 200 Euro Bargeld aus der Gesäßtasche entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

