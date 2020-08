Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.08.2020: Leinzell/ Essingen: Nach Autodiebstahl und Verfolgungsfahrt - 15-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.08.2020:

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Leinzell/ Essingen: Nach Autodiebstahl und Verfolgungsfahrt - 15-Jähriger in Untersuchungshaft

Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen, welche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit zwei gestohlenen Fahrschulautos verunfallten und sich anschließend mit einem weiteren gestohlenen Fahrzeug mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt lieferten, wurden am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher gegen den 14-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der Haftbefehl gegen den älteren der Beiden wurde in Vollzug gesetzt. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

