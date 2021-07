Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizistin in Freizeit und wachsamer Anwohner haben mutmaßliche Einbrecherbande im Visier - Festnahmen

Essen (ots)

45136 E-Bergerhausen:

Eine Polizistin in Freizeit sowie ein wachsamer Zeuge hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag (26. Juli), im Essener Stadtteil Bergerhausen, eine mutmaßliche Einbrecherbande im Visier.

Gegen 2 Uhr fielen den beiden Zeugen auf der Schürmannstraße drei verdächtige Personen an einem Supermarkt auf. Unabhängig voneinander alarmierten sie über den Notruf 110 die Polizei.

Die Männer versuchten offenbar über ein Fenster in den Discounter einzusteigen. Während die Einsatzkräfte zum vermeintlichen Tatort unterwegs waren, flüchtete das Trio mit einem Mercedes aus Ahaus. In der ausgelösten Fahndung machten zwei Diensthundeführer den Fluchtwagen an der Kaninenberghöhe aus. Mit ihren als "Backup" einsatzbereiten Vierbeinern, nahmen sie die Tatverdächtigen widerstandslos vorläufig fest. Mehrere Schraubendreher als mögliches Einbruchswerkzeug sowie das Auto stellte die Polizei sicher. Für die Männer im Alter von 32 (deutsch-türkisch), 34 (deutsch) und 35 (türkisch) Jahren ging es direkt in das Polizeigewahrsam. Das Essener Einbruchskommissariat hat den Fall bereits übernommen. / MUe.

