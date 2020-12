Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presse-Erstmeldung zu einem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in Dreisbach

DreisbachDreisbach (ots)

Über die Rettungsleitstelle Montabaur wird am 26.12.2020 um 01:24 Uhr der Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Zur hohen Linde" in Dreisbach gemeldet. Alle Bewohner haben das Anwesen rechtzeitig und unverletzt verlassen können.

Die Löscharbeiten sind derzeit im vollen Gange und werden vermutlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

