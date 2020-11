POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn ++Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der L 828 verläuft glimpflich++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am frühen Montagmorgen kam es um 06:10 Uhr auf Landesstraße 828 zwischen Jeddeloh I und Friedrichsfehn zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Pkw im Graben landeten. Der 27-jährige Fahrer eines Citroen Picasso wollte von einer Seitenstraße nach rechts auf den Jeddeloher Damm in Richtung Friedrichsfehn einbiegen. Nach dem Passieren eines von links kommenden Pkw bog er auf die Landesstraße ein, übersah aber den dahinter befindlichen Pkw Ford Focus. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich auf die linke Fahrbahn aus. Da der Citroen-Fahrer nur wenige Meter weiter nach links in eine Hofeinfahrt abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Focus. Beide Pkw kamen nach der Kollision im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführer konnten sich selbstständig befreien und blieben zum Glück bis auf einen kleinen Schock unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Bergung der Pkw wurde die L 828 zeitweise gesperrt.

