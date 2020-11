POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++ Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung ++ Am Samstag, dem 07.11.2020, bog ein 58-jähriger Oldenburger gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw von dem Suhrkamp in den Meerkamp ab und geriet hierbei in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß gab der Unfallverursacher dem anderen Beteiligten seine Versicherungskarte und verließ zu Fuß die Unfallörtlichkeit, um seine Einkäufe nach Hause zu bringen. Im Anschluss kehrte er wieder zur Unfallstelle zurück. Die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten stellten bei dem Oldenburger eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10%. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden betrug ca. 15.000,-EUR.

