POL-OL: ++ Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++

++ Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Am Freitag, dem 06.11.2020, wurde um 10.30 Uhr ein 36 Jahre alter Pkw-Führer von der Polizei in der Ehnernstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief bei dem Mann aus der Gemeinde Papenburg auf THC und Opiate positiv. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

++ Verkehrsunfallflucht ++ Am Freitag, dem 06.11.2020, befuhr ein 23-jähriger Mann gegen 23.50 Uhr den Brookweg. Beim Abbiegen in den Rauhehorst verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr über einen Bordstein in eine Rhododendronhecke. Ein Anwohner hörte einen Knall. Er sah, dass der Unfallverursacher aus der Hecke und mit einem platten Reifen in Richtung Innenstadt fuhr. Der Anwohner konnte das Kennzeichen ablesen. Die Polizei suchte die Halteranschrift in Oldenburg auf. Der Unfallverursacher war zunächst nicht anzutreffen, er erschien aber nach einigen Minuten in seinem Pkw. An dem Kühler des Fahrzeuges befanden sich frische Unfallschäden und an der Stoßstange Strauchanhaftungen. Die am Pkw montierten Reifen waren unbeschädigt, der im Kofferraum liegende Reifen platt. Der Unfallverursacher stand mit 0,7% unter Alkoholeinfluss. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Am Sonntag, dem 08.11.2020, stellten unbekannte Personen gegen 00.05 Uhr in Höhe des Fußgängerüberweges in der Lagerstraße vier Warnbaken auf die Fahrbahn. Ein Befahren der Lagerstraße war nicht mehr möglich. Nach Zeugenangaben musste ein Busfahrer der VWG seinen Bus bis zum Stillstand abbremsen und die Warnbaken zur Seite stellen. Eine Täterbeschreibung ist nicht vorhanden.

