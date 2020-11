Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Gemeinsame Corona-Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei ++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 04.11.2020, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr, haben Mitarbeiter der Ordnungsämter der Gemeinde Apen und der Stadt Westerstede gemeinsam mit Polizeibeamten des Polizeikommissariats Westerstede die Einhaltung der "Corona-Bestimmungen" überprüft. Aufgesucht wurden neben Einzelhandelsgeschäften und Kioske auch Imbisse und Gastronomiebetriebe, die für den "Außer-Haus-Betrieb" geöffnet hatten. Die Anzahl der festgestellten Verstöße war insgesamt sehr gering. Nur in vier Fällen mussten mündliche Ermahnungen ausgesprochen werden. So wurde zweimal bemängelt, dass der Abstand zwischen Kundschaft und Belegschaft zu gering war. In zwei weiteren Fällen wurde keine adäquate Mund-Nasenbedeckung getragen.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von den Betroffenen rundum positiv aufgenommen. In vielen Fällen erhielten die Gewerbetreibenden zudem nützliche Hinweise zur Umsetzung der bestehenden "Corona-Auflagen". Insgesamt wurden von den Teams 30 Betriebe in der Gemeinde Apen und in der Stadtgemeinde Westerstede überprüft.

Im Rahmen der dreistündigen "Corona-Kontrolle" wurden zudem auch beliebte Treffpunkte von Jugendlichen aufgesucht, um auch hier die Einhaltung der "Corona-Regeln" zu kontrollieren. Hier konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell