Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tätliche Auseinandersetzung an der Poststraße +++

OldenburgOldenburg (ots)

In Höhe der Bushaltestelle an der Poststraße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und der Polizei um 19.22 Uhr über Notruf gemeldet, dass eine Person verletzt am Boden liege.

Beim Eintreffen der Polizei am Tatort stellte sich heraus, dass zwei Männer Schnittverletzungen erlitten hatten; dabei handelte sich um einen 34-jährigen Oldenburger sowie einen 32-Jährigen aus Wardenburg. Die Verletzten erklärten den Beamten, dass sie zuvor in den Schlosshöfen gewesen seien. Dort sei es zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen und drei unbekannten Männern gekommen. Nachdem die beiden Opfer das Gebäude wieder verlassen hatten und in Richtung der Bushaltestelle gingen, seien die Unbekannten von hinten an sie herangetreten und hätten mit Flaschen auf sie eingeschlagen. Dann seien die drei Männer in Richtung Stautorkreisel geflüchtet.

Die beiden Opfer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nähere Beschreibungen der mutmaßlichen Täter liegen den Beamten derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1289269)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell