POL-OL: +++ Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus +++

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Edewechter Landstraße. Gegen 17 Uhr war die 72-jährige Fahrerin eines Mercedes auf der Edewechter Landstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als die Frau nach links in den Osterkampsweg abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Es kam zur Kollision, wobei der 26-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. An der Ducati entstand Totalschaden; das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Maßnahmen zur Bergung sowie zur polizeilichen Unfallaufnahme sorgten vorübergehend für Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Unfalldienst der Polizei zu melden. (1284618)

